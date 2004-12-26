Во Львовской области в поезде `Мариуполь-Ходорив` разбито только одно окно, хулигана разыскивают - депутат Осташ

В поезде `Мариуполь-Ходорив`, который вез во Львовскую область наблюдателей от Виктора Януковича с востока Украины, разбито только одно окно. Милиция ведет активный поиск хулигана.



Об этом УНИАН сообщил народный депутат (`Наша Украина`) Игорь Осташ (127-й Стрыйский избирательный округ), опровергая информацию о том, что 25 декабря на железнодорожной станции Стрый несколько неизвестных забросали камнями и побили окна трех вагонов этого поезда.



По информации И.Осташа, неизвестный мужчина вчера около 18.00 арматурой разбил только одно внешнее стекло окна вагона данного поезда. Как отметил депутат, во время инцидента поезд находился не на станции `Стрый`, а стоял на запасном пути, где аналогичные случаи `мелкого хулиганства` случаются достаточно часто.



УНИАН



