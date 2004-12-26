Нардеп Качур заявляет, что появились псевдоагитаторы Ющенко

Народный депутат Украины, член фракции „Наша Украина` Павел Качур на пресс-конференции заявил, что в некоторых областях люди, не имеющие отношения к команде кандидата Виктора Ющенко, специально совершают антизаконные действия и называют себя его сторонниками.

В частности, в Черкасской области проводится подкуп избирателей, в Днепропетровской области были случаи агитации за Ющенко, которая сегодня запрещена, в Черниговской области раздают `ющенковские` листовки. Качур утверждает, что люди, которые делают это, не имеют никакого отношения к Ющенко. Он также говорит о том, что команда оппозиционного кандидата фиксирует эти нарушения на видеокамеры для того, чтобы потом иметь возможность доказать свою непричетность. Качур говорит, что до этого времени выборы проходили спокойно, однако эта тишина его пугает.

Качур считает, что нарушения еще возможны и назвал три вида фальсификаций, которые команда Ющенко готовится предотвратить. В частности, уничтожение урн, срыв голосования после закрытия участков и замена протоколов на пути к территориальным комиссиям.

Отвечая на вопросы журналистов о дате обнародования результатов голосования, Качур сказал, что все будет зависеть от объемов фальсификаций. „Это зависит от объема фальсификаций, которые будут сегодня зафиксированы`, - сказал он.

Если все пойдет так, как это происходит до сих пор, то, по словам депутата, результаты будут подсчитаны достаточно быстро.



МЦК

