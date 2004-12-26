Злоумышленники отключают лифты в домах Киева, чтобы заблокировать голосование сторонников Януковича - пресс-служба Януковича
15:51, 26 декабря 2004Последние события
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В Киеве массово отключают лифты в многоэтажных домах. Об этом сообщает пресс-служба центрального избирательного штаба Януковича. В этом представители Януковича видят „злоумышленные действия`, направленные на препятствование голосованию сторонниками кандидата.
В заявлении пресс-службы отмечено, что злоумышленники со знанием дела сломали пульты управления, резали силовые провода - и все для того, чтобы такие категории населения, как инвалиды, беременные женщины, пенсионеры и больные люди, проживающие в этих домах, не могли прийти и проголосовать на избирательных участках.
МЦК
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