Миссия наблюдателей CIS-EMO отмечает гораздо больше нарушений в ходе голосования в 3-ем туре

Миссия наблюдателей CIS-EMO (автономная некоммерческая организация наблюдения за выборами в странах СНГ) отмечает гораздо больше нарушений в ходе голосования в 3-м туре выборов Президента Украины.



Об этом сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН сообщил представитель миссии Роман Ткач.



По его данным, за выборами от миссии наблюдали около 150 человек из России, Белоруссии, Молдовы, Таджикистана.



Среди нарушений Р.Ткач отметил наличие агитации в дни, когда она запрещена. `Картина в дни, когда агитация была разрешена и когда она запрещена, принципиально не изменилась никак, - отметил он. - Она (агитация – УНИАН) продолжается, причем второй стороны не видно вообще`. В частности, Р.Ткач отметил большое количество оранжевой символики на улицах, а также плакатов в избирательных участках.



На вопросы журналистов о возможных нарушениях в восточных регионах Украины Р.Ткач ответил, на этот раз миссия проводила наблюдение исключительно в западных и центральных регионах Украины, поскольку, по его словам, около 12 тысяч наблюдателей от западных организаций находятся на востоке Украины.



Таким образом, по мнению Р.Ткача, целью CIS-EMO было показать общую картину в Украине.



УНИАН