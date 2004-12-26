В Лисичанске заявления о голосовании за пределами участков писали члены самих избирательных участков

На ТИК № 110 (г.Лисичанск Луганской области) на 7 избирательных участках установлены факты, что заявления о голосовании по месту пребывания от имени избирателей писали члены избирательных комиссий. Об этом сообщает КИУ. Составляется жалоба в ТИК с просьбой прекратить голосование и проверить выписки для голосования по месту пребывания.



Президентська доба-2004





