Харьков демонстрирует толерантность. В Николаеве ситуация также `более мягкая` - `Наша Украина`

«Харьков демонстрирует толерантность» - так охарактеризовал ситуацию в день голосования в Харькове руководитель регионального избирательного штаба В. Ющенко, народный депутат Анатолий Матвиенко, сообщает пресс-служба `Нашей Украины`. По его словам, люди в Харькове голосуют спокойно. «От агрессии и неприятия других мнений харьковчане перешли к признанию права других голосовать», – сказал он. Матвиенко отметил, что в Харьковской области есть определенные нарушения, которые `не мешают избирателям голосовать`.



По словам руководителя Николаевского регионального избирательного штаба Ющенко, народного депутата Юрия Ширко, в Николаеве ситуация с голосованием также `более мягкая, чем во втором туре`. Он, однако, сообщил, что на одном из избирательных участков по состоянию на 11.00 проголосовали 1600 из 2000 избирателей, внесенных в списки избирателей. По мнению Ширко, на этом участке произошло также такое нарушение, как вброс бюллетеней.



Руководитель Николаевского штаба также сообщил, что в области зарегистрированы около 3 тысяч наблюдателей, в том числе международных.



Пресс-служба `Нашей Украины`



