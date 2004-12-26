По данным из 32-х округов, по состоянию на 15.00 проголосовали 52,68% избирателей
По данным из 32-х избирательных округов, по состоянию на 15.00 проголосовали 52,68% избирателей.
Как передает корреспондент УНИАН, по данным официального сайта Центральной избирательной комиссии, в Крыму проголосовали – 53,62%;
в Винницкой области – 44,85%;
Волынской области– 60,26%;
Днепропетровской – 45,9%;
Донецкой – 68,12%;
Житомирской – данные отсутствуют;
Закарпатской – 46,44%;
Запорожской – 50,57%;
Ивано-Франковской – 52,63%;
Киевской – 56,53%;
Кировоградской – данные отсутствуют;
Луганской – 61,68%;
Львовской – 55,98%;
Николаевской – данные отсутствуют;
Одесской – 46,57%;
Полтавской – 51,22%;
Ривненской – данные отсутствуют;
Сумской – 46,84%;
Тернопольской – 60,62%;
Харьковской – 46,34%;
Херсонской – данные отсутствуют;
Хмельницкой – 57,19%;
Черкасской – 57,13%;
Черновицкой – данные отсутствуют;
Черниговской – 56,98%;
городе Киеве – данные отсутствуют;
Севастополе – данные отсутствуют.
В то же время по состоянию на 11.00 обработаны данные всего из 217 (из 225) территориальных избирательных округов. Явка составила 20,94%, что меньше, чем на выборах 31 октября (23,07%), но больше, чем на выборах 21 ноября (19,93%).
По состоянию на 15.00 31 октября проголосовали 54,24% избирателей, 21 ноября – 55,19%.
УНИАН