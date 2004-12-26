По данным из 32-х округов, по состоянию на 15.00 проголосовали 52,68% избирателей

16:07, 26 декабря 2004
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По данным из 32-х избирательных округов, по состоянию на 15.00 проголосовали 52,68% избирателей.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным официального сайта Центральной избирательной комиссии, в Крыму проголосовали – 53,62%;

в Винницкой области – 44,85%;

Волынской области– 60,26%;

Днепропетровской – 45,9%;

Донецкой – 68,12%;

Житомирской – данные отсутствуют;

Закарпатской – 46,44%;

Запорожской – 50,57%;

Ивано-Франковской – 52,63%;

Киевской – 56,53%;

Кировоградской – данные отсутствуют;

Луганской – 61,68%;

Львовской – 55,98%;

Николаевской – данные отсутствуют;

Одесской – 46,57%;

Полтавской – 51,22%;

Ривненской – данные отсутствуют;

Сумской – 46,84%;

Тернопольской – 60,62%;

Харьковской – 46,34%;

Херсонской – данные отсутствуют;

Хмельницкой – 57,19%;

Черкасской – 57,13%;

Черновицкой – данные отсутствуют;

Черниговской – 56,98%;

городе Киеве – данные отсутствуют;

Севастополе – данные отсутствуют.

В то же время по состоянию на 11.00 обработаны данные всего из 217 (из 225) территориальных избирательных округов. Явка составила 20,94%, что меньше, чем на выборах 31 октября (23,07%), но больше, чем на выборах 21 ноября (19,93%).

По состоянию на 15.00 31 октября проголосовали 54,24% избирателей, 21 ноября – 55,19%.

УНИАН

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