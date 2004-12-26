По данным из 32-х округов, по состоянию на 15.00 проголосовали 52,68% избирателей

По данным из 32-х избирательных округов, по состоянию на 15.00 проголосовали 52,68% избирателей.



Как передает корреспондент УНИАН, по данным официального сайта Центральной избирательной комиссии, в Крыму проголосовали – 53,62%;



в Винницкой области – 44,85%;



Волынской области– 60,26%;



Днепропетровской – 45,9%;



Донецкой – 68,12%;



Житомирской – данные отсутствуют;



Закарпатской – 46,44%;



Запорожской – 50,57%;



Ивано-Франковской – 52,63%;



Киевской – 56,53%;



Кировоградской – данные отсутствуют;



Луганской – 61,68%;



Львовской – 55,98%;



Николаевской – данные отсутствуют;



Одесской – 46,57%;



Полтавской – 51,22%;



Ривненской – данные отсутствуют;



Сумской – 46,84%;



Тернопольской – 60,62%;



Харьковской – 46,34%;



Херсонской – данные отсутствуют;



Хмельницкой – 57,19%;



Черкасской – 57,13%;



Черновицкой – данные отсутствуют;



Черниговской – 56,98%;



городе Киеве – данные отсутствуют;



Севастополе – данные отсутствуют.



В то же время по состоянию на 11.00 обработаны данные всего из 217 (из 225) территориальных избирательных округов. Явка составила 20,94%, что меньше, чем на выборах 31 октября (23,07%), но больше, чем на выборах 21 ноября (19,93%).



По состоянию на 15.00 31 октября проголосовали 54,24% избирателей, 21 ноября – 55,19%.



УНИАН



