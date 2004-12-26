КИУ зафиксировал вмешательство в избирательный процесс посторонних лиц

В Полтавской области в ТИО № 148 участки № 45,46 представители органов внутренних дел активно вмешиваются в ход избирательного процесса, контролируют и регулярно передают руководству данные о количестве проголосовавших и присутствующих наблюдателей на участках. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины. В Черкасской области на ТИО 198, участок № 52 (г. Черкассы) – на участке находился посторонний человек, руководивший действиями наблюдателей от Януковича. Члены УИК, чтобы удалить этого человека с участка, были вынуждены обратиться в милицию.

Президентська доба-2004





