В Сумах зафиксирован факт вбрасывания бюллетеней в избирательную урну.



В Сумской области на участках №58, ТИК №160 (помещение Украинской академии банковского дела) зафиксировано факт вбрасывания бюллетеней, сообщает Комитет изберателей Украины. Трое мужчин, одновременно прийдя на участок, одновременно получили бюллетени и зашли в кабинки, заполнили бюллетени и вместе подошли к урне, окружив её. В этот момент они вкинули пачку бюллетеней. Сейчас наблюдатели составляют акт о нарушении избирательного законодательства.



Президентская доба-2004







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