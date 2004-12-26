Возросло количество случаев смерти в день голосования - донецкий штаб Януковича

Возросло количество случаев смерти в день голосования. Об этом сообщает пресс-служба Донецкого областного избирательного штаба кандидата на пост Президента Януковича.



Так, у городе Дебальцев на 47-ом избирательном участке от сердечно-сосудистой недостаточности умерла женщина, которая болела аритмией и ей было запрещено передвигаться. В округе №49 умерли два избирателя, а к жителю села Шилово не привезли домой избирательную урну и он пришел на участок сам. Прийдя домой, мужчина умер.

Жительница села Новотроицкое не успела вовремя написать заявление о голосовании на дому и, вернувшись с голосования, умерла.



МЦК



