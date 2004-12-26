В УНИАН возобновил работу Объединенный открытый независимый информационный центр

В информационном агентстве УНИАН возобновил работу Объединенный открытый независимый информационный центр. На втором этаже и в холле УНИАН работают фотовыставка „Український вибір-2004` и Международная выставка политических карикатур.



В 16.15 началась пресс-конференция КВУ с предварительным анализом хода голосования.



С 17.00 до 18.00 пройдет час политологов, в которой примут участие Виталий Бала (директор Агентства моделирования ситуаций), Ярослав Павловский (эксперт Агентства моделирования ситуаций), Владимир Фесенко (председатель правления центра прикладных политических исследований `Пента`), Ростислав Павленко (директор программ школы политической аналитики при Национальной академии `Киево-Могилянская академия`), Алексей Гарань (школа политической аналитики при Национальной академии `Киево-Могилянская академия`), Александр Дергачов, Кость Бондаренко (директор центра исследований общественных процессов `Эксперт`), Дмитрий Выдрин, Вадим Карасев (директор Института глобальных стратегий), доцент Российской академии госслужбы при Президенте РФ Андрей Окара.



В 18.00 пройдет брифинг культурологов, философов, психологов, языковедов, художников: Марины Грымич, Светланы Поваляевой, Владимира Казаневского, Олега Покальчука, Владимира Цубулько, Юрия Луканова и других.

УНИАН





