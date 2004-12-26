Количество нарушений на переголосовании второго тура значительно меньше, чем во время предыдущих голосований - КИУ

Количество нарушений на переголосовании второго тура значительно меньше, чем во время предыдущих голосований. Об этом сообщил руководитель КИУ Игорь Попов. По его словам, те нарушения, которые фиксируют наблюдатели Комитета избирателей Украины, имеют в основном технический характер. Так же, как и во время предыдущих голосований, были обнаружены ошибки в списках избирателей, в частности - внесение в список одного и того же избирателя несколько раз. Как считает Игорь Попов, сейчас это, чаще всего просто неточности. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что эти избиратели получали по несколько приглашений. В основном же, зафиксированные нарушения не могут повлиять на результаты голосования, уверены в Комитете избирателей Украины.

МЦК



