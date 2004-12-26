Незрячим на избирательном участке во Львове дают некачественные трафареты со шрифтом Брайля
17:10, 26 декабря 2004Последние события
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Во Львове на 30-ом участке 120 территориального избирательного округа обнаружили некачественные трафареты со шрифтом Брайля, с помощью которых голосуют незрячие. По словам председателя Львовского отделения КИУ Романа Кошевого, трафареты сделаны так, что когда избиратель ставит отметку напротив Ющенко, она смещается напротив Януковича. `Когда же отметку ставят напротив Януковича, она смещается в ячейку – „против всех`, – пояснил Роман Кошевой.
Незрячих, которые пользуются шрифтом Брайля, во Львове насчитывается около трех тысяч.
ИМИ
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