Депутат Осташ опровергает факт погрома донецкого поезда

В поезде `Мариуполь-Ходорив`, который вез на Львовщину наблюдателей от Виктора Януковича с Востока Украины, разбито только одно окно. Милиция ведет активный поиск хулигана.

Об этом УНИАН сообщил народный депутат (`Наша Украина`) Игорь Осташ (127-ой Стрыйский избирательный округ), опровергая информацию о том, что 25 декабря на железнодорожной станции Стрый несколько неизвестных забросали камнями и разбили окна трех вагонов этого поезда. По информации И.Осташа, неизвестный человек вчера около 18.00 арматурой разбил только одно внешнее стекло окна вагона упомянутого поезда. Как отметил депутат, во время инцидента поезд находился не на станции `Стрый`, а стоял на запасном пути, где аналогичные случаи `мелкого хулиганства` достаточно часты.

Купол







