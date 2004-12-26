Оппоненты Ющенко не способны организовать митинги такого масштаба, которые проходили на Майдане Независимости, - Бессмертный



Оппоненты Ющенко не способны организовать митинги такого масштаба, какие проходили на Майдане Независимости в Киеве. Такое мнение высказал руководитель палаточного городка в Киеве Роман Бессмертный, сообщает МЦК. Он считает, что в команде Виктора Януковича нет лидеров, которые могли бы повести людей за собой. „Пока их нет, ничего не будет. Все решают люди, а не деньги`, - подчеркнул Бессмертный. Он также сказал, что Майдан будет работать как информационная площадка с 20:00 до момента, „пока ЦИК не поставит промежуточную точку`, одновременно добавив, что „палаточный городок интересует только последняя точка в этом поединке`.



МЦК





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