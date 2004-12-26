Давыдович опровергает информацию о саботаже со стороны комиссий
17:30, 26 декабря 2004Последние события
0
Медленное поступление информации о ходе голосования с некоторых территориальных комиссий вызвано ограниченными техническими возможностями и недостаточным опытом новых членов комиссий. Как сообщает корреспондент МЦК, об этом на брифинге в ЦИК заявил председатель комиссии Ярослав Давыдович.
Отвечая на вопросы о возможности саботажа, Давыдович опроверг его возможность. Одновременно на брифинге были опровергнуты слухи о возможной неисправности электронной системы „Выборы`.
МЦК
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter