Давыдович опровергает информацию о саботаже со стороны комиссий

Медленное поступление информации о ходе голосования с некоторых территориальных комиссий вызвано ограниченными техническими возможностями и недостаточным опытом новых членов комиссий. Как сообщает корреспондент МЦК, об этом на брифинге в ЦИК заявил председатель комиссии Ярослав Давыдович.



Отвечая на вопросы о возможности саботажа, Давыдович опроверг его возможность. Одновременно на брифинге были опровергнуты слухи о возможной неисправности электронной системы „Выборы`.



МЦК





