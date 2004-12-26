Давыдович опровергает информацию о саботаже со стороны комиссий

17:30, 26 декабря 2004
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Медленное поступление информации о ходе голосования с некоторых территориальных комиссий вызвано ограниченными техническими возможностями и недостаточным опытом новых членов комиссий. Как сообщает корреспондент МЦК, об этом на брифинге в ЦИК заявил председатель комиссии Ярослав Давыдович.

Отвечая на вопросы о возможности саботажа, Давыдович опроверг его возможность. Одновременно на брифинге были опровергнуты слухи о возможной неисправности электронной системы „Выборы`.

МЦК


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