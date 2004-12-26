Нарушений в этом туре больше, чем в двух предыдущих - наблюдатели от СНГ

Миссия наблюдателей CIS-EMO (автономная некоммерческая организация наблюдения за ходом выборов в странах СНГ) отмечает, что нарушений в ходе голосования в 3-ем туре выборов президента Украины стало больше. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил представитель миссии Роман Ткач, сообщает `ForUm`.



По его данным, за выборами от миссии наблюдали около 150 лиц из России, Беларуси, Молдовы, Таджикистана.



Среди нарушений Ткач отметил факты агитации в дни, когда она запрещена. «Картина в дни, когда агитация была разрешена, и когда она была запрещена, принципиально не изменилась никак, - отметил он. - Она (агитация) продолжается, причем другой стороны не видно вообще». В частности, Ткач отметил большое количество оранжевой символики на улицах, а также плакатов на избирательных участках.

На вопросы журналистов о возможных нарушениях в восточных регионах Украины Ткач ответил, что в этот раз миссия проводила наблюдения исключительно в западных и центральных регионах Украины, поскольку, по его словам, около 12 тысяч наблюдателей от западных организаций находятся на востоке Украины.



Таким образом, по мнению Ткача, целью CIS-EMO было показать общую картину в Украине.

ИМИ









