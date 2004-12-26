В Красноперекопске наблюдателям не разрешили работать на участке

В городе Красноперекопск в Крыму с территориального избирательного участка № 26 были удалены наблюдатели от общественной организации `Фонд региональных инициатив`, у которых были при себе удостоверения газеты `Общественный защитник`. Удостоверения отобрала председатель УИК Жанна Лебеденко. По словам представителя Фонда в Крыму Вадима Кудряшова, помочь наблюдателям отказались все, включая официальных наблюдателей от обоих кандидатов, которые отказались составлять акт по факту этого нарушения, а также секретаря комиссии - представителя Виктора Ющенко.

По словам В. Кудряшова, проблемы у наблюдателей возникли только на этом участке Красноперекопска.



ИМИ





