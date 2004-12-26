Иностранные наблюдатели удовлетворены ходом выборов - Давыдович

Председатель Центризбиркома Ярослав Давыдович встретился с зарубежными наблюдателями на выборах. Как сообщает корреспондент МЦК, об этом Давыдович заявил на брифинге в ЦИК.

По словам Давыдовича, наблюдатели высказали удовлетворение ходом выборов. По его словам, на это время не зарегистрировано ни одной жалобы со стороны кандидатов и их наблюдателей.



МЦК



