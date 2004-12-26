Иностранные наблюдатели удовлетворены ходом выборов - Давыдович
17:57, 26 декабря 2004Последние события
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Председатель Центризбиркома Ярослав Давыдович встретился с зарубежными наблюдателями на выборах. Как сообщает корреспондент МЦК, об этом Давыдович заявил на брифинге в ЦИК.
По словам Давыдовича, наблюдатели высказали удовлетворение ходом выборов. По его словам, на это время не зарегистрировано ни одной жалобы со стороны кандидатов и их наблюдателей.
МЦК
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