В Узбекистане на парламентских выборах проголосовало почти 72 процента

Как сообщает Интерфакс с ссылкой на заместителя главы ЦИК Узбекистана Сайеру Ходжаеву, на 16.00 на выборах в законодательную палату парламента страны проголосовали 10 млн. 208 тысяч граждан, или 71,8% изберателей (всего в Узбекистане зарегестрировано 14 млн. 323 тыс. изберателей). Сигналов о нарушениях избирательного процесса, по словам заместителя главы, не поступало. Для того, чтобы выборы произошли, нужно, чтобы проголосовало 33 процента изберателей. Об этом сообщает МЦК.



К выборам допущено 489 кандидатов, выдвинутых партиями и объединениями граждан. В выборах принимают участие НДПУ, социал-демократическая партия Узбекистана «Адолат» («Справедливость»), демократическая партия «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение»), национально-демократическая партия «Фидокорлар» («Самоотверженные»), «Движение предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократическая партия Узбекистана».



Избирательные участки закроются в восемь часов вечера.



МЦК



