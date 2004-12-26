Штаб Януковича заявляет о попытке отравить их наблюдателя чаем во Львове

Штаб Виктора Януковича заявил о попытке отравить чаем наблюдателя от этого кандидата на участке №15 119-ого округа во Львове. Об этом сообщает Громадське радио. По его данным, член избирательной комиссии предложил наблюдателю выпить чаю. Тот потерял сознание и сейчас находится в больнице в критическом состоянии. Ранее, в соответствии с сообщением, два члена избирательной комиссии этого участка - Валентина Сорокотяга и Михаил Дорожовец - были отравлены чаем и госпитализированы. Стаканы отправлены на экспертизу.

По словам депутата Игоря Шурмы с участка №15 ИО №119 были госпитализированы 2 наблюдателя от Януковича, которые прибыли из Донецкой области, после того как они выпили предложенного членами комиссии чаю. По его мнению, это была попытка отравления, сообщают „Українські новини`.



А представитель ТИК №119 сообщил „Українським Новинам`, что, действительно, двум наблюдателям стало плохо после того, как они выпили чаю. Но, по его данным, только один из них был наблюдателем от Януковича. А второй был наблюдателем от Виктора Ющенко.



Громадське радио



