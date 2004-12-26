Жители палаточного городка на Крещатике не голосуют

Жители палаточного городка из регионов решили оставаться на территории лагеря и не принимать участие в голосовании на выборах Президента Украины 26 декабря, сообщает Институт массовой информации.

Они обеспокоены сообщениями о том, что в Киев прибывают сторонники Януковича. По их словам, сейчас не время оставлять Киев и ехать домой за открепительными талонами.

Жители палаточного городка, как и раньше, не намерены освобождать главный проспект столицы, они говорят, что отправятся по домам только после инаугурации Виктора Ющенко.



ИМИ





