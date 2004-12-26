Жители палаточного городка на Крещатике не голосуют
18:03, 26 декабря 2004Последние события
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Жители палаточного городка из регионов решили оставаться на территории лагеря и не принимать участие в голосовании на выборах Президента Украины 26 декабря, сообщает Институт массовой информации.
Они обеспокоены сообщениями о том, что в Киев прибывают сторонники Януковича. По их словам, сейчас не время оставлять Киев и ехать домой за открепительными талонами.
Жители палаточного городка, как и раньше, не намерены освобождать главный проспект столицы, они говорят, что отправятся по домам только после инаугурации Виктора Ющенко.
ИМИ
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