Все украинские миротворцы в десяти странах мира по состоянию на 17.00 приняли участвие в выборах

По состоянию на 17.00, 26 декабря все украинские миротворцы в десяти странах мира приняли участвие в выборах Президента Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины, передаёт МЦК Волеизъявление позиции граждан, которые проходят военную службу в ВС Украины, а также являются сотрудниками отечественного военного ведомства и персоналом миссии ООН, происходило в соответствии с действующим законодательством Украины, отметили в пресс-службе.



МЦК

