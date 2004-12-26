Все украинские миротворцы в десяти странах мира по состоянию на 17.00 приняли участвие в выборах
18:13, 26 декабря 2004Последние события
0
По состоянию на 17.00, 26 декабря все украинские миротворцы в десяти странах мира приняли участвие в выборах Президента Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины, передаёт МЦК Волеизъявление позиции граждан, которые проходят военную службу в ВС Украины, а также являются сотрудниками отечественного военного ведомства и персоналом миссии ООН, происходило в соответствии с действующим законодательством Украины, отметили в пресс-службе.
МЦК
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter