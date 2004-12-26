В Донецке на одном из избирательных участков женщина родила мальчика

В Донецке на одном из избирательных участков женщина родила прямо во время голосования. Об этом сообщает сайт Версії.com со ссылкой на телеканал `1+1`.



Как отмечается в сообщении, роды прошли хорошо. Мальчика назвали Виктором, передает телеканал, при этом не уточняется, в честь кого из кандидатов в Президенты ему дали имя.



УНИАН



