Штаб Ющенко обращает внимание на активность избирателей - Грынив
18:15, 26 декабря 2004Последние события
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Штаб Виктора Ющенко обращает внимание на активность избирателей во время переголосования. Как отметил `Громадському радио` первый заместитель председатель Центрального штаба Ющенко Игорь Грынив, измененный Закон о выборах президента исключил основные типы нарушений, которые зафиксировали во время голосования во втором туре выборов.
Громадське радио
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