Штаб Ющенко обращает внимание на активность избирателей - Грынив

Штаб Виктора Ющенко обращает внимание на активность избирателей во время переголосования. Как отметил `Громадському радио` первый заместитель председатель Центрального штаба Ющенко Игорь Грынив, измененный Закон о выборах президента исключил основные типы нарушений, которые зафиксировали во время голосования во втором туре выборов.



Громадське радио







