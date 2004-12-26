Штаб Ющенко обращает внимание на активность избирателей - Грынив

18:15, 26 декабря 2004
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Штаб Виктора Ющенко обращает внимание на активность избирателей во время переголосования. Как отметил `Громадському радио` первый заместитель председатель Центрального штаба Ющенко Игорь Грынив, измененный Закон о выборах президента исключил основные типы нарушений, которые зафиксировали во время голосования во втором туре выборов.

Громадське радио



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