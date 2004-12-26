В Днепропетровске прокуратурой составлен протокол об ответственности за распространение антиющенковских листовок

18:19, 26 декабря 2004
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Прокуратурой Кировского района Днепропетровска составлен протокол о привлечении к административной ответственности гражданина Колтунова за распространение неправдивых листовок, позорящих честь и достоинство кандидата в Президенты Украины Виктора Ющенко.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

По информации пресс-службы, протокол составлен согласно поданному сегодня в прокуратуру заявлению от председателя Днепропетровской областной организации Украинской народной партии Ивана Шулика.

Гражданин Колтунов распространял указанные листовки 24 декабря в местах массового скопления людей в центре Днепропетровска. Протокол составлен согласно статье 173 Кодекса Украины об административных нарушениях (распространение неправдивой информации, слухов). Данное нарушение предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ сроком до 1 месяца.

УНИАН

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