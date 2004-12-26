Попытка пересмотреть `пакет` может спровоцировать появление новой оппозиции у Ющенко - политолог

Пересмотр пакета, принятого Верховной Радой, может породить новый конфликт между политическими элитами, считает директор центра социальных исследований `София` Андрей Ермолаев. Это, по его мнению, также может привести к появлению новой, не связанной с Виктором Януковичем, оппозиции к Виктору Ющенко. Такое мнение Ермолаев высказал в Независимом объединенном информационном пресс-центре в УНИАН.

Политолог считает, что преимущество в 10% для Ющенко не можно считать убедительным. Для Януковича символичным является рубеж в 35%. Если результаы голосования будут близкими к этой цифре, проблема символического лидерства не будет снята. Поэтому, по мнению Ермолаева, Ющенко встретится с проблемой самореализации как общенационального лидера.



МЦК



