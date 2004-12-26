Штаб Януковича хочет подать в суд на ЦИК за бездеятельность

Штаб кандидата в Президенты Виктора Януковича хочет подать в суд на Центральную избирательную комиссию, обвиняя ее в бездеятельности, сообщает МЦК. Об этом сказал руководитель штаба Тарас Черновол, общаясь с международными наблюдателями. `Нам, наверное, придется подавать в суд на ЦИК за нереагирование и бездеятельность`, - сказал Черновол. Руководитель штаба Януковича, в частности, сказал, что ЦИК своевременно не сообщила территориальным избирательным комиссиям о решении Конституционного Суда от 25 декабря, в соответствии с которым право голосовать за пределами избирательных участков получили все, кто не может самостоятельно передвигаться. Он также сказал, что его штаб собрал уже несколько тысяч жалоб, поданных в связи с разными нарушениями на выборах. Черновол также заявил, что штаб имеет информацию о многочисленных случаях исключения избирателей из списков даже уже после того, как избиратели были внесены в них. Он сказал, что, к примеру, в Харьковской области есть случаи исключения их списков тех выборов, которые заявлили о своей поддержке Януковича накануне голосования. Черновол также сказал, что штаб имеет информацию о злоупотреблениях со стороны судей, которые рассматривали дела в связи с выборами в западных регионах Украины. Он высказал уверенность в том, что большинство нарушений направлены против кандидата в Президенты Януковича.

МЦК







