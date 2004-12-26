Янукович стал символическим лидером южных и восточных областей Украины - Фесенко

Виктор Янукович стал символическим лидером в восточных и южных областях Украины, считает глава правления центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко. По его мнению, у Януковича и Партии Регионов есть хорошие шансы на парламентских выборах 2006 года. С таким результатом можна если и не выиграть выборы 2006 года, то хотя бы получить солидное преимущество, считает политолог. Также, он считает, что ни Ренат Ахметов, ни жители Донецка этого пока не понимают. «Они не думают о парламентских выборах 2006 года», - сказал Фесенко.



МЦК



