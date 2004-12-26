Украину может ожидать еще один тур выборов - миссия наблюдателей из СНГ

Украину может ожидать еще один тур переголосования президентских выборов. Этого не исключают в миссии наблюдателей из СНГ. По словам представителя миссии Бахтиера Худойбердиева, не исключено, что в стране начнется снова большой марафон со всеми фактами, которые позволят поставить под сомнение и третий, и четвертый, и 69-ый туры голосования, сообщает радиостанция „Эхо Москвы`. Миссия наблюдателей СНГ отмечает намного больше нарушений во время нынешнего голосования, чем в предыдущих турах.



Громадське радио



