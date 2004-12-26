В Тюмени закончились выборы Президента Украины

В Тюмени на ИУ №79 закончились выборы Президента Украины - проголосовали 209 избирателей. Об этом заявил генеральный консул в Тюмени Евгений Левицкий, сообщает МЦК. По его словам, выборы прошли спокойно, никаких нарушений не было зафиксировано. Всего в Тюмени были внесены в списки 3 тыс. 168 украинцев, которые могли принять участие в переголосовании второго тура выборов. По словам Левицкого, нынешняя избирательная кампания по выборам президента Украины законодательно предусмотрела создание избирательных участков только на территории дипломатических представительств. „Нам очень жаль, что центральная избирательная комиссия Украины не смогла решить вопрос о создании дополнительных избирательных участков на территории консульского округа в каждом месте, где проживают очень много граждан Украины, таких, например, как Новый Уренгой, Ноябрьск, Сургут и других`, - подчеркнул генконсул Украины в Тюмени. Левицкий отметил, что специально приехать из других городов, даже из Тобольска и Сургута, оказалось слишком дорого.



МЦК



