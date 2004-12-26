Милиция опровергает отравление чаем 2 членов участкового избиркома во Львове

Милиция опровергает факт отравления чаем членов участковой избирательной комиссии №15 округа №119 во Львове Михаила Дорожовца и Валентини Сорокотяги, сообщает Громадське Радио. Об этом журналистам сообщил начальник милиции Львова Михаил Курочка. `Отравление не зафиксировано`, - отметил он. По его данным, Дорожовца и Сорокотягу доставили в больницу, и медики поставили им диагноз `гипертонический криз`, не подтвердив информацию об отравлении. По словам руководителя Львовского штаба Виктора Ющенко - Петра Олийныка, сейчас оба вернулись на избирательный участок и продолжают работать.

Ранее штаб Виктора Януковича заявлял о попытке отравить чаем наблюдателя от Януковича на участке №15 округа №119 во Львове. Кроме того, по сообщению штаба Януковича, чаем были отравлены 2 члена избиркома этого участка - Сорокотяга и Дорожовец.



Громадське радио



