В Виннице происходят массовые правонарушения - ИМИ
18:54, 26 декабря 2004Последние события
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Сегодня многие жители Винницы области обращаются в районные суды города по причине отсутствия их фамилий в списках избирателей во время переголосования второго тура выборов Президента.
Представители избирательного штаба Виктора Ющенко считают, что большое количество обращений граждан в суд вызвано использованием списков избирателей от 31 октября.
В местном штабе В. Януковича отказались комментировать этот факт, ссылаясь на то, что списки готовят избирательные комиссии, и к работе избирательного штааб они не имеют никакого отношения.
ИМИ
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