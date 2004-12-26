В Виннице происходят массовые правонарушения - ИМИ

18:54, 26 декабря 2004
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Сегодня многие жители Винницы области обращаются в районные суды города по причине отсутствия их фамилий в списках избирателей во время переголосования второго тура выборов Президента.

Представители избирательного штаба Виктора Ющенко считают, что большое количество обращений граждан в суд вызвано использованием списков избирателей от 31 октября.

В местном штабе В. Януковича отказались комментировать этот факт, ссылаясь на то, что списки готовят избирательные комиссии, и к работе избирательного штааб они не имеют никакого отношения.
ИМИ


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