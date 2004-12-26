В Виннице происходят массовые правонарушения - ИМИ

Сегодня многие жители Винницы области обращаются в районные суды города по причине отсутствия их фамилий в списках избирателей во время переголосования второго тура выборов Президента.



Представители избирательного штаба Виктора Ющенко считают, что большое количество обращений граждан в суд вызвано использованием списков избирателей от 31 октября.



В местном штабе В. Януковича отказались комментировать этот факт, ссылаясь на то, что списки готовят избирательные комиссии, и к работе избирательного штааб они не имеют никакого отношения.

ИМИ





