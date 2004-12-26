В Донецкой области из участковых комиссий выгоняют представителей Ющенко - ИМИ

В участковые комиссии пятьдесят первого избирательного округа в Донецкой области не включили представителей Виктора Ющенко. Глава территориальной комиссии, который представляет Виктора Януковича, отказался подписать постановление про включение представителей Ющенка в состав участковых комиссий.



Вчера в присутствии международных наблюдателей, официальных представителей кандидатов в Президенты и членов комиссии зафиксировали, что эти протоколы по состоянию на субботу также не подписаны. Сейчас звонят много людей, те которые должны были работать в соответствии с этими протоколами. Их просто выгоняют из участковых комиссий. Об этом сообщает пятый канал `Пятый канал`.



ИМИ

