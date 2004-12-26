В Донецке наблюдатели от Януковича готовят фальсификации - представители Ющенко

На участке № 21 ТИО № 41 Донецка наблюдатели от Януковича составили акты и жалобы на почти всех членов избирательной комиссии от Ющенко о том, что те агитируют за кандидата, которого они представляют, а также склоняют к голосованию за него путем подкупа избирателей. Об этом ИМИ сообщила член УИК № 21 от Виктора Ющенко Елена Семенец, на которую, в частности, также составлена жалоба. По ее словам, жалобы составлены на трех из четырех членов комиссии от Ющенко.

Так, она сообщила, что наблюдатели от Януковича обвиняют их в том, что будто бы они давали избирателям по 50 гривен, чтобы те голосовали за Ющенко. Также в жалобах речь идет о том, что члены комиссии от Ющенко будто бы принуждали избирателей отдавать им или другим лицам свои бюллетени.

Кроме того, Елену Семенец обвиняют в том, что она оставила участок во время голосования и `уехала в неизвестном направлении`. Сама госпожа Семенец говорит, что она действительно покидала участок, но для того чтобы проголосовать по открепительному талону в другом округе.

По словам представителей Виктора Ющенко в комиссии, такие действия наблюдателей от Януковича стали ответом на составленные до этого акты о нарушениях со стороны членов комиссии от Януковича. Так, наблюдатели от Ющенко зафиксировали такие нарушения, как размещение избирательных урн не в поле зрения членов комиссии и открытие сейфа еще до начала заседания избирательной комиссии.

Все жалобы и акты, составленные наблюдателями от Януковича, член комиссии от Ющенко Елена Семенец называет клеветой и попыткой подготовить фальсификации на этом участке. Члены комиссии от Ющенко уже подготовили соответствующее объяснение для ЦИК, в котором предупреждают о готовящихся фальсификациях.



ИМИ





