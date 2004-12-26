Представитель Януковича избил наблюдателя от Комитета избирателей Украины

В помещении теризбиркома №38 (Днепропетровская область) представитель штаба Януковича Юрий Павлушинский избил наблюдателя от Днепропетровского областного отделения КИУ Сергея Врублевского. Об этом сообщили в областном отделении КИУ, сообщает МЦК. Павлушинский применил физическую силу после того, как Врублевский несколько раз предупредил его о нарушении избирательного законодательства.



По данным областного отделения Комитета избирателей Украины, представитель Януковича находился в нетрезвом состоянии и давал распоряжения председателям участковых избирательных комитетов организовывать голосование избирателей по заявлениям, поданным в день выборов, или вообще без письменных заявлений.

МЦК



