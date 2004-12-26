В Харькове зафиксирован новый способ фальсификации - УНП

В Харькове зарегистрирован абсолютно новый способ фальсификации результатов выборов. Об этом по телефону из Харькова сообщил член политической группы Украинской народной партии во фракции блока В. Ющенко Ярослав Джоджик, сообщает пресс-служба УНП.

По информации народного депутата, `во Фрунзенский районный суд Харькова прибыли 4 автобуса, пассажиры которых подали в суд заявления о праве голосовать в этом округе (и/о №174)`. `Заявления поданы в суд на основании выданных милицией справок об утере паспортов`, - сообщил депутат.

По информации Ярослава Джоджика, сейчас (по состоянию на 18:00) в Суде продолжается рассмотрение заявлений. Он также сообщил, что `суд не имеет юридических оснований отказать истцов`.

Президентська доба-2004



