По улицам Мариуполя ездит автомобиль с громкоговорителем и агитирует за Януковича

В Ильичевском районе г. Мариуполь в 15.00 рядом с участком №4 и/о №55 был замечен автомобиль, из громкоговорителя которого звучали призывы голосовать за кандидата Виктора Януковича. Этот факт был отмечен международными наблюдателями из Республики Польша, сообщает пресс-служба УНП.



По сообщениям официального наблюдателя из Польши, на участке № 84 и/о №56 представитель Партии регионов нашла агитматериалы за Ющенко в кабине для голосования, о чем она проинформировала председателя УИК. Наблюдатель сообщает, что `до ее появления кабины для голосования осматривались и никаких агитматериалов обнаружено не было`.



Кроме того, по информации руководителя отдела координации региональных партийных организаций Секретариата УНП Геннадия Стасюка, на ИУ №3 и/о №56 зафиксирован факт выноса контрольных талонов. `Обнаружен председатель УИК в отдельном кабинете с 271 контрольным талоном, что составляет свыше 10% от общего количества избирателей на этом участке. Выявленные нарушения зафиксированы на пленке и составлен соответствующий акт`, - сообщил Геннадий Стасюк.



Со ссылкой на анонимный источник, он также сообщил, что на участках №23, 24, 25 и/о №55 25 декабря после 20:00 членами УИК собственноручно писались заявления от имени лиц, которые не могут передвигаться самостоятельно, без соответствующих подтверждающих документов. Таких заявлений, по его данным, на этих участках написано более 100.



Президентська доба-2004