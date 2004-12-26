Нардепы подготовили иск в КС про отмену политической реформы

61 народный депутат подготовили иск в Конституционный Суд про отмену законопроекта 4180, принятого Верховной Радой. Об этом на пресс-конференции сообщила лидер фракции БЮТ Юлия Тимошенко, сообщает МКЦ. Она заявила, что есть все основания считать, что реформа принята нелегитимно. По её словам, `эти изменения вводят в полный хаос политическую жизнь страны`. `Они - непрофессиональны`, - подчеркнула лидер БЮТ.



Тимошенко также отметила, что `Ющенко будет работать с полноценными полномочиями, и они не будут ему лишними `. Отвечая на вопросы журналистов, не являются ли такие действия нарушением договорённости с социалистам, она ответила, что её фракция не подписывала ни одной договорённости с соцпартией. Поэтому Тимошенко не видит в этом нарушений.



МЦК