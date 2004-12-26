Черновол рассчитывает на победу Януковича в 2-3%
19:41, 26 декабря 2004Последние события
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Руководитель избирательного штаба кандидата на пост Президента Украины Виктора Януковича Тарас Черновол сказал, что рассчитывает на победу В.Януковича с преимуществом в 2-3% голосов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам после своего брифинга в Киеве.
Он также отметил, что штаб В.Януковича планирует обжаловать все без исключения нарушения на участках в ходе выборов.
УНИАН
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