Черновол рассчитывает на победу Януковича в 2-3%

Руководитель избирательного штаба кандидата на пост Президента Украины Виктора Януковича Тарас Черновол сказал, что рассчитывает на победу В.Януковича с преимуществом в 2-3% голосов.



Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам после своего брифинга в Киеве.



Он также отметил, что штаб В.Януковича планирует обжаловать все без исключения нарушения на участках в ходе выборов.



УНИАН



