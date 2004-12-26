Исчез председатель участковой избирательной комиссии вместе с печатью

В 18:00 с участка №61 и/о №55 г. Мариуполь (Донецкая область) исчез председатель УИК Алексей Бесхлебный, забрав с собой печать. Об этом пресс-службу Украинской народной партии сообщил по телефону международный наблюдатель от Республики Польша Веслав Гжемала.



По словам Гжемалы, `по факту исчезновения председателя УИК члены комиссии составили соответствующий акт`.



Президентська доба-2004



