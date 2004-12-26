Национальное Радио извинилось за ошибочное размещение агитационного ролика в день голосования
19:52, 26 декабря 2004Последние события
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Национальная радиокомпания ошибочно выпустила в эфир агитационный ролик кандидата в Президенты Виктора Ющенко в день голосования, когда агитация запрещена законом.
Уже сегодня представители Национального Радио извинилось перед своими слушателями и кандидатами в специальном письме. В письме говорится о том, что агитационный ролик попал в эфир сегодня случайно, из-за нарушения технологической дисциплины.
Сегодня представитель кандидата Ющенко, Николай Катеринчук, назвал провокацией появление агитационного ролика в эфире Национального Радио в день голосования.
Громадське радио
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