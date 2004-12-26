Попытки оспорить результаты выборов в суде не дадут значительного эффекта - политологи

Попытки оспорить результаты выборов в суде не дадут значительного эффекта. Об этом заявили политологи на пресс-конференции, сообщает МЦК.



`Если разрыв между кандидатами будет значительный, то судебные рассмотрения не будут иметь значения`, - сказал директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала. Он убежден, что законодатели начнут критику в свой адрес из-за норм в законе о выборах Президента, которые ограничивают доступ инвалидам на избирательные участки.



Политолог Фесенко убежден, что команда Януковича обязательно будет подавать жалобы в суд, но из-за очень слабого юридического состава команды эти жалобы вряд ли будут действительно обоснованными.



МЦК