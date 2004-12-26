Кучма будет отвечать перед Законом, заявляет Тимошенко

Нынешний Президент Украины Леонид Кучма будет отвечать перед законом, заявила сегодня на пресс-конференции один из лидеров коалиции `Сила народа` Юлия Тимошенко.



Как передает корреспондент УНИАН, по ее словам, Л.Кучма `должен ответить за все, что было им сделано во время его президентства`.



При этом она подчеркнула, что фракция БЮТ не будет голосовать за законопроект о предоставлении гарантий Л.Кучме, в случае появления такого документа в парламенте.



`Подозреваю, что наша фракция в этом вопросе снова может оказаться одинокой`, - сказала Ю.Тимошенко.



УНИАН



