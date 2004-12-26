В Черкасской области члены ТИК проигнорировали требование работников штаба Януковича зарегистрировать их наблюдателями

В Черкасской области члены одной из территориальных избирательных комиссий проигнорировали `незаконные домогательства` работников штаба кандидата на пост Президента Украины Виктора Януковича зарегистрировать их наблюдателями.



Как сообщает пресс-служба Центрального штаба Виктора Ющенко, в городе Умань Черкасской области работниками правоохранительных органов по требованию доверенного лица В.Ющенко по ТИО №203 Петра Григоренко задержаны 5 автомобилей-такси, в каждом из которых находилось по 3-4 человека. Все они ездили по избирательным участкам этого округа, требуя зарегистрировать их официальными наблюдателями только на основании удостоверений работников избирательного штаба В.Януковича. При этом других документов, которые бы подтверждали статус официальных наблюдателей, не предоставляли. Исходя из этого, территориальная избирательная комиссия проигнорировала их требования.



Как отмечает пресс-служба, каждый раз при отказе зарегистрировать пришельцев официальными наблюдателями, те делали попытку оформить акт нарушений, фиксируя все на видеопленку.



По состоянию на 17.00 с указанными лицами проводились оперативно-следственные действия.



УНИАН