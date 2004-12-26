Около 21-00 на Майдане Независимости ожидается выступление Ющенко

Около 21.00 на Майдане Незалежности в Киеве ожидается выступление Виктора Ющенко.



Об этом корреспонденту УНИАН сообщила охрана возле сцены, установленной на Майдане.



Как отметил представитель охраны, с 20.00 на Майдане начнут объявлять результаты экзит-полов, после чего ожидается выступление В.Ющенко и его соратников.



Сейчас на Майдане не происходит никаких мероприятий, не звучат никакие объявления, люди просто гуляют возле главной елки Киева.



Кроме того, в палаточном городке на Крещатике корреспонденту УНИАН сообщили, что никаких чрезвычайных событий сегодня не было, некоторые его жители, которые заблаговременно съездили за открепительными талонами, даже смогли проголосовать. В основном, это жители Киевской области.



УНИАН