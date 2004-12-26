Около 21-00 на Майдане Независимости ожидается выступление Ющенко

20:03, 26 декабря 2004
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Около 21.00 на Майдане Незалежности в Киеве ожидается выступление Виктора Ющенко.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила охрана возле сцены, установленной на Майдане.

Как отметил представитель охраны, с 20.00 на Майдане начнут объявлять результаты экзит-полов, после чего ожидается выступление В.Ющенко и его соратников.

Сейчас на Майдане не происходит никаких мероприятий, не звучат никакие объявления, люди просто гуляют возле главной елки Киева.

Кроме того, в палаточном городке на Крещатике корреспонденту УНИАН сообщили, что никаких чрезвычайных событий сегодня не было, некоторые его жители, которые заблаговременно съездили за открепительными талонами, даже смогли проголосовать. В основном, это жители Киевской области.

УНИАН

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