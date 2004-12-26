Предварительные результаты Национального экзит-пола: 56,5% - за Ющенко, 41,3% - за Януковича, 2,3% - против обоих

20:05, 26 декабря 2004
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