В селе Червоное Сумской области резко возросло количество избирателей, голосующих на дому

20:18, 26 декабря 2004
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В с.Червоное Сумского района председатель участковой избирательной комиссии №161 избирательного округа №161 заявил, что якобы получил разъяснение от ТИК организовать голосование на дому по спискам, которые готовились на 31 октября.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской народной партии со ссылкой на Сумскую областную организацию УНП.

В частности, по указанным спискам дома должны были голосовать около 300 избирателей. В то же время юристы Сумского районного штаба Виктора Ющенко, направленные в с.Червоное для разъяснения норм действующего законодательства, отмечают: заявления о голосовании на дому 26 декабря, а также другие документы, которые подтверждают это право, подали всего 126 человек.

В то же время в сообщении Комитета избирателей Украины говорится, что юристы, которые прибыли на участок и получили некоторые разъяснения от работников избирательной комиссии о том, что рекомендацию использовать списки на выездное голосование от первого тура ими было получено не от ТИК, а от районной государственной администрации.

Как точно установлено, в таких списках значилось 257 человек. На выезд были взяты две малые урны. Среди лиц, которые выехали на выездное голосование, вообще отсутствовали представители кандидата на пост Президента Украины В.Ющенко.

УНИАН

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