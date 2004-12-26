Ющенко - 58,1% голосов, Янукович - 38,4% - экзит-пол `Социального мониторинга` и УИСИ

По данным экит-пола, который проводили Центр `Социальный мониторинг` и Украинский институт социальных исследований, кандидат Виктор Ющенко набрал во втором туре выборов - 58,1 % голосов, кандидат Виктор Янукович - 38,4 %. Против всех проголосовали 3,5 % избирателей.



Эти результаты получены вследствие обработки ответов более 12 тысяч избирателей на 355 участках. Статистическая погрешность составляет около 2%. Как передает корреспондент МЦК, об этом сообщила на пресс-конференции в Киеве директор Центра `Социальный мониторинг` Ольга Балакирева. Одновременно, по ее словам, 11,2 % респондентов отказались отвечать о своем голосовании.



МЦК



