Ющенко побеждает по результатам экзит-полов, проведенных каналом ICTV и агентством `Интерфакс-Украина`

Виктор Ющенко во время президентских выборов в городах Украины получил 53,0% голосов, Виктор Янукович - 41,3%.



Об этом свидетельствуют результаты опросов избирателей при выходе с участков, проведенных корреспондентами агентства `Интерфакс-Украина`.



Против всех проголосовали 5,7% опрошенных.



На вопросы корреспондентов агентства ответили 2533 избирателя в 21-м областном центре Украины, Киеве и Севастополе.



Генеральный директор `Интерфакс-Украина` Александр Мартыненко отметил, что агентство `не претендует на абсолютную чистоту исследования, хотя корреспонденты агентства получили инструкции, которые позволили бы обеспечть максимально возможную объективность`. В частности, опросы, как правило, проводили как на центральных участках, так и в спальных районах. `Наши опросы не могут дать абсолютно реальной картины, но тенденцию они показывают`, - сказал А.Мартыненко.



По данным экзит-пола, проведенного на заказ канала ICTV американской компанией `The luntz research company`, Ющенко набрал 56% голосов избирателей, Янукович - 41%



Громадське радио